NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Internetportal-Betreiber habe solide bis gute Quartalszahlen abgeliefert und seine Jahresziele, wie zur Vorlage des Halbjahresberichts angedeutet, nun nach oben eingeengt, schrieb Analyst Giles Thorne in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Analysten hätten diesen Schritt daher aber bereits weitgehend erwartet./ck/ajx;