FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. In der zweiten Jahreshälfte stünden ein Wachstum aus eigener Kraft im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Margensteigerung an, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/ngu;