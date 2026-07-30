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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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30.07.2026 19:18:27

Schneider Electric Overweight

Schneider Electric
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 335 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität habe zugelegt und das Wachstum habe sich beschleunigt./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
345.00 €
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
285.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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