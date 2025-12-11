Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
223.81CHF
4.83CHF
2.21 %
12:33:50
BRXC
11.12.2025 10:40:38
Schneider Electric Outperform
Schneider Electric
223.81 CHF 2.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich des Kapitalmarkttages des Technologiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Mark Fielding wertete die mittelfristigen Finanzziele, die angekündigten Aktienrückkäufe und das Kapitalrenditeziel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion positiv./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 03:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 03:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
270.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
241.30 €
|
Abst. Kursziel*:
11.89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
241.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.89%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
