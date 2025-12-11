Schneider Electric 223.81 CHF 2.21% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich des Kapitalmarkttages des Technologiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Mark Fielding wertete die mittelfristigen Finanzziele, die angekündigten Aktienrückkäufe und das Kapitalrenditeziel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion positiv./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 03:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 03:00 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.