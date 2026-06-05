Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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05.06.2026 11:45:00
Boeing-Aktie leichter: Ursachensuche nach Dreamliner-Panne - Lufthansa-Flugzeug abgeschleppt
Nach der Panne bei einem Dreamliner am Frankfurter Flughafen ist das betroffene Flugzeug zum Technik-Gelände geschleppt worden.
Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung habe die Untersuchung des Vorfalls bereits am Donnerstag aufgenommen, hiess es weiter. "Lufthansa unterstützt die Untersuchungen." Nach Abschluss der Untersuchungen soll die Boeing 787 demnach repariert werden.
Bugfahrwerk klappte plötzlich ein
Am Donnerstagmittag klappte nach Angaben der Lufthansa auf einer Parkposition unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeuges ein. Bei dem Vorfall stand die Maschine mit der Flugnummer LH450 an Einstiegsposition A15 vor dem Terminal 1. Sie sollte nach Los Angeles fliegen.
Zu diesem Zeitpunkt waren nur Mitarbeiter an Bord: 13 Crewmitglieder der Lufthansa und einige Beschäftigte von Partnerfirmen. Die Fluggäste warteten auf das Boarding. Zwei Kabinencrew-Mitarbeitende von Lufthansa und einige Beschäftigte von Dienstleistungsunternehmen waren zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.
Die Boeing-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,20 Prozent fester bei 217,86 US-Dollar.
/wem/DP/stk
FRANKFURT (awp international)
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