LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 230 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King passte seine Schätzungen am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April an den jüngsten Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns an. Er bleibt optimistisch, dass der Gegenwind im Geschäft mit Laborequipment nachlässt und die Underperformance wegen KI-Sorgen endet./ag/gl;