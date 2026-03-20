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Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

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20.03.2026 07:49:30

Sartorius Stedim Biotech Overweight

Sartorius Stedim Biotech
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 230 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King passte seine Schätzungen am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April an den jüngsten Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns an. Er bleibt optimistisch, dass der Gegenwind im Geschäft mit Laborequipment nachlässt und die Underperformance wegen KI-Sorgen endet./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220.00 €
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Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
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