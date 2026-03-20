Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
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Sartorius Stedim Biotech Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 230 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King passte seine Schätzungen am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April an den jüngsten Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns an. Er bleibt optimistisch, dass der Gegenwind im Geschäft mit Laborequipment nachlässt und die Underperformance wegen KI-Sorgen endet./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
171.65 €
|
Abst. Kursziel*:
28.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
169.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.06%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
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