Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 235 auf 214 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kurszielsenkung sei eine Reaktion auf die gestiegenen Marktzinsen, schrieb James Quigley am Montag. Das Erholungspotenzial der Sartorius-Tochter sei allerdings deutlich. Die bisherige Kursentwicklung im laufenden Jahr bestrafe die Franzosen für KI-Sorgen in der Life-Science-Branche, die sie eigentlich wenig beträfen. Quigley sieht insgesamt eine gute Einstiegschance./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
214.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
164.80 €
Abst. Kursziel*:
29.85%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
166.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.45%
Analyst Name::
James Quigley
KGV*:
-
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|07:58
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
