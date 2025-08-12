|Kurse + Charts + Realtime
Sartorius Stedim Biotech Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 245 auf 229 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei. Er kürzte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für 2025 und 2026 beider Unternehmen etwas, vor allem wegen widriger Wechselkurseinflüsse./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
229.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
168.50 €
|
Abst. Kursziel*:
35.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
173.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.22%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
31.07.25
|Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech im Juli mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
22.07.25
|Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech (EQS Group)
|
21.07.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.06.25
|Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A. (EQS Group)
|
17.06.25
|Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France (EQS Group)
|
30.04.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Sartorius Stedim Biotech-Aktie ein (finanzen.net)
|
16.04.25
|Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited first quarter results for 2025 (EQS Group)