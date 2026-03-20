HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Zurückhaltung der Anleger vor der Strategievorstellung des neuen Chefs bremse den Aktienkurs des Pharmakonzerns, schrieb Luisa Hector am Donnerstagabend. Zudem sehe es im Forschungs- und Entwicklungsbereich holprig aus - hinter den Kulissen gebe es hier aber Fortschritte. Aktuell gebe es nur begrenzt Kurstreiber. Doch die äußerst attraktive Bewertung preise sogar mehr als die gesamte Profukt-Pipeline aus./rob/gl/ag;