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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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15.04.2026
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16.04.2026 07:07:03

Salzgitter Hold

Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Nahost-Krieg halte die Energiemärkte in Bewegung und sorge damit auch in der Stahlbranche für Unruhe, die Stimmungslage sei momentan stark nachrichtenabhängig, schrieb Cole Hathorn am Mittwoch. Nach einem schwachen ersten Quartal dürfte die Branche aber ab dem zweiten von einem attraktiven Verhältnis zwischen Verkaufspreisen und Rohstoffkosten profitieren. Hathorn setzt daher vor allem auf den Rückenwind für Preise, Auslastung und Volumina durch die europäischen Protektionismusmaßnahmen ab dem 1. Juli./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Hold
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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