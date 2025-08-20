Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.10.2025 10:39:29

Saint-Gobain Sector Perform

Saint-Gobain
87.49 CHF -0.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain anlässlich des Kapitalmarktages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die neuen mittelfristigen Finanzziele des Baustoffkonzerns lägen leicht über den Konsensschätzungen, schrieb Oliver Dyson in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. An den Markterwartungen für 2025 und 2026 dürfte sich zunächst aber kaum etwas ändern./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

