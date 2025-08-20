Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

91.40
CHF
0.34
CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
87.49 CHF -0.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Die neuen Fünfjahresziele des Baustoffekonzerns entsprächen in etwa ihren vorherigen Erwartungen, schrieb Glynis Johnson in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Von einigen Beobachtern habe sie vorab vorsichtige Einschätzungen gehört./gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:41 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
141.10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
94.34 € 		Abst. Kursziel*:
49.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
91.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.74%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse