Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
91.40CHF
0.34CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.10.2025 11:20:47
Saint-Gobain Buy
Saint-Gobain
87.49 CHF -0.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Die neuen Fünfjahresziele des Baustoffekonzerns entsprächen in etwa ihren vorherigen Erwartungen, schrieb Glynis Johnson in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Von einigen Beobachtern habe sie vorab vorsichtige Einschätzungen gehört./gl/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
141.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94.34 €
|
Abst. Kursziel*:
49.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
91.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.74%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
11:39
|Saint-Gobain strebt in kommenden Jahren mehr Gewinn an (AWP)
|
01.10.25