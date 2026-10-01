Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’663 -1.1%  SPI 19’375 -0.9%  Dow 51’180 -0.7%  DAX 24’917 -0.8%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 6’114 -1.1%  Gold 4’126 0.4%  Bitcoin 69’212 -0.2%  Dollar 0.8343 0.1%  Öl 104.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
So stuften die Analysten die ABB-Aktie im vergangenen Monat ein
Galderma-Aktie in Rot: Präsentation von Langzeitdaten zu Nemluvio bei Neurodermitis
Südzucker-Aktie dennoch tiefer: Schwarze Zahlen im Halbjahr
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
lastminute-Aktie fester: Neuer Hauptsitz bezogen
Suche...

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

286.80
CHF
-4.00
CHF
-1.38 %
10:59:21
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 09:58:04

SAFRAN Buy

SAFRAN
289.89 CHF -4.42%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 398 Euro belassen. Christophe Menard rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit abermals soliden Resultaten des Triebwerkbauers. Der Umsatz dürfte um 13 Prozent gestiegen sein./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
398.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
310.50 € 		Abst. Kursziel*:
28.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
310.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.26%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:58 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
22.09.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
14.09.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen