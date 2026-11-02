Ryanair 23.75 EUR 0.00% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Iren seien gut aufgestellt, um die Phase hoher Kerosinpreise besser zu überstehen als andere in der Branche, schrieb Harry Gowers am Montag in seiner Nachbetrachtung des positiven Quartalsberichts./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.