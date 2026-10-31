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Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

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02.11.2026 10:50:35

Ryanair Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Resultate deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Montag. Im Verbund mit den Aussagen des Billigfliegers zum dritten Geschäftsquartal untermauerten sie die in Aussicht gestellten Jahresziele./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:17 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
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