Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’799 -0.1%  SPI 20’848 0.0%  Dow 52’332 1.1%  DAX 25’998 0.7%  Euro 0.9183 -0.8%  EStoxx50 6’179 0.8%  Gold 3’952 2.0%  Bitcoin 63’718 -1.2%  Dollar 0.8199 -0.4%  Öl 105.6 -10.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?
Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Roche -Aktie dennoch tiefer: FDA-Zulassung für Cobas-Atemwegstest erhalten
Suche...
ETF Sparplan

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

24.00 EUR
1.30 EUR
5.73 %
16:29:01
BMN
Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2026 14:52:57

Ryanair Buy

Ryanair
24.00 EUR 5.73%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Halbjahreszahlen 2026/27 auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Billigfliegers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Einschätzung am Montag. Das neue Aktienrückkaufprogramm sei indes eine positive Überraschung./ck/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:38 / GMT E
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.92 € 		Abst. Kursziel*:
30.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ryanair

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:52 Ryanair Buy UBS AG
10:50 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
10:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:44 Ryanair Outperform Bernstein Research
28.10.26 Ryanair Underperform Oddo BHF
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Ryanair 24.00 5.73% Ryanair