Ryanair 24.00 EUR 5.73% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Halbjahreszahlen 2026/27 auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Billigfliegers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Einschätzung am Montag. Das neue Aktienrückkaufprogramm sei indes eine positive Überraschung./ck/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:38 / GMT E

rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.