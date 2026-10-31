|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.11.2026 14:52:57
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Halbjahreszahlen 2026/27 auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Billigfliegers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Einschätzung am Montag. Das neue Aktienrückkaufprogramm sei indes eine positive Überraschung./ck/rob/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:38 / GMT E
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.92 €
|
Abst. Kursziel*:
30.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
|
08.10.26
|Ryanair-Aktie schwächer: Flugprogramm in Deutschland gekappt (AWP)
|
08.10.26
|Ryanair kappt Flugprogramm - Berlin verliert am meisten (AWP)
|
07.10.26
|Ryanair-Aktie sackt ab: Konzern setzt Streichung von Leipzig/Halle und Dresden 2027 fort (AWP)
|
30.09.26
|Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September (finanzen.net)
|
31.08.26
|Ryanair-Aktie: Was Analysten von Ryanair erwarten (finanzen.net)
|
14.08.26
|Ryanair-Aktie im Minus: Triebwerksteile zerstörten laut Behörde Fenster auf Ryanair-Flug (AWP)
|
31.07.26
|Juli 2026: Experten empfehlen Ryanair-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
20.07.26
|Ryanair-Aktie verliert: Gewinneinbruch durch teures Kerosin - Folgen des Iran-Kriegs belasten (AWP)
Analysen zu Ryanair
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|24.00
|5.73%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:48
|
Jefferies & Company Inc.
E.ON Buy
|14:52
|
UBS AG
Ryanair Buy
|14:49
|
DZ BANK
Linde Halten
|14:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|14:47
|
UBS AG
AstraZeneca Buy
|14:40
|
Barclays Capital
AstraZeneca Overweight
|14:27
|
UBS AG
DWS Group Buy