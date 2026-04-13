RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger sei mit Blick auf die zum Ende des zweiten Quartals erwartete deutsche Kraftwerksstrategie gut aufgestellt, schrieb Peter Crampton am Montagnachmittag. Das höhere Kursziel reflektiere die geplanten Investitionen in neue Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
59.26 €
|
Abst. Kursziel*:
11.37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.74%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
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