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RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

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14.04.2026 09:26:14

RWE Overweight

RWE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger sei mit Blick auf die zum Ende des zweiten Quartals erwartete deutsche Kraftwerksstrategie gut aufgestellt, schrieb Peter Crampton am Montagnachmittag. Das höhere Kursziel reflektiere die geplanten Investitionen in neue Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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12.74%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
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