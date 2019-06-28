RTL 34.24 CHF 0.73% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für RTL Group nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medienkonzern habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:15 / MESZ



