Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’917 0.4%  SPI 16’622 0.3%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’075 -0.4%  Euro 0.9418 0.1%  EStoxx50 5’337 -0.2%  Gold 3’365 -1.0%  Bitcoin 98’273 2.0%  Dollar 0.8083 0.1%  Öl 66.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850
Top News
Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DroneShield-Aktie im Blick: Innovatives KI-Drohnenabwehrsystem für den zivilen Einsatz vorgestellt
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
BLKB-Aktie in Rot: Radicant-CEO Anton Stadelmann kündigt Rücktritt an
UBS AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

RTL Aktie 80896 / LU0061462528

50.20
CHF
0.72
CHF
1.46 %
28.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2025 08:51:35

RTL Hold

RTL
34.24 CHF 0.73%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für RTL Group nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medienkonzern habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:15 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RTL Hold
Unternehmen:
RTL 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34.70 € 		Abst. Kursziel*:
18.16%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
35.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.82%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse