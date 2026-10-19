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19.10.2026 08:12:04

Roche Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 400 Franken auf "Outperform" belassen. Seine Umsatzprognose für das dritte Jahresviertel liege über dem Konsens, schrieb Trung Huynh in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Sollten die Resultate des Pharmakonzerns den Markterwartungen lediglich entsprechen, könnte es für die nahe am Rekord notierenden Aktien schwierig werden./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 18:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
400.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
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08:12 Roche Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Roche Buy UBS AG
12.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
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