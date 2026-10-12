Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
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zugeh. Wertpapiere
12.10.2026 13:39:19
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Die Schweizer dürften mit dem Umsatz die Erwartungen am Markt treffen, schrieb Richard Vosser in einem Ausblick am Montag. Die Zielvorgaben für das Gesamtjahr dürfte der Pharmakonzern bestätigen, allerdings mit dem Hinweis auf nachlassenden Gegenwind von den Wechselkursen.//ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 22:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
325.00 CHF
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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