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12.10.2026 13:39:19

Roche Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Die Schweizer dürften mit dem Umsatz die Erwartungen am Markt treffen, schrieb Richard Vosser in einem Ausblick am Montag. Die Zielvorgaben für das Gesamtjahr dürfte der Pharmakonzern bestätigen, allerdings mit dem Hinweis auf nachlassenden Gegenwind von den Wechselkursen.//ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 22:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
325.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
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06.10.26 Roche Outperform Bernstein Research
30.09.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
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