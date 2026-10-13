ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche vor den am 22. Oktober erwarteten Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Nach dem kürzlich stattgefundenen "Pharma Capital Markets Day" erwarte er kaum Neues zur strategischen Positionierung mit Blcik auf Produkteinführungen sowie zur Medikamenten-Pipeline, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMT



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