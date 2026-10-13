Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’253 0.9%  SPI 20’111 0.8%  Dow 51’607 0.0%  DAX 25’212 -0.3%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 6’148 -0.7%  Gold 4’144 0.9%  Bitcoin 67’193 -1.0%  Dollar 0.8297 -0.6%  Öl 104.2 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Technologiewechsel bei Infineon: Wolfspeed-Belieferung auf 200-mm-Wafer umgestellt - Aktien schwächer
Richemont-Aktie klettert: Offenbar Gespräche mit Signet über möglichen De-Beers-Kauf
Suche...
ETF Sparplan

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 13:27:36

Roche Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche vor den am 22. Oktober erwarteten Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Nach dem kürzlich stattgefundenen "Pharma Capital Markets Day" erwarte er kaum Neues zur strategischen Positionierung mit Blcik auf Produkteinführungen sowie zur Medikamenten-Pipeline, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
376.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten