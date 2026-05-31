Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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31.05.2026 18:00:38
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Rio Tinto-Aktie angepasst
Im Mai 2026 haben 3 Experten die Rio Tinto-Aktie analysiert.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Rio Tinto mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 70,60 GBP, was einem erwarteten Abschlag von 9,08 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rio Tinto-Aktie von 79,68 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|82,80 GBP
|3,92
|26.05.2026
|Barclays Capital
|66,00 GBP
|-17,17
|22.05.2026
|RBC Capital Markets
|63,00 GBP
|-20,93
|12.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rio Tinto plc
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18:00
|Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Rio Tinto-Aktie angepasst (finanzen.net)
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|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.ch)
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Analysen zu Rio Tinto plc
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|DZ BANK
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
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|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
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|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Rio Tinto Hold
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In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
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