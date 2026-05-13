Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" belassen. Richemont bleibt ihr klarer Favorit in der europäischen Luxusbranche, wie Chiara Battistini am Donnerstag in ihrem ersten Fazit der auslaufenden Berichtssaison schrieb. Das zweite Quartal dürfte ein ähnliches Bild wie das erste zeigen. Das Umfeld sei weniger ungünstig als es die Kursentwicklung vermuten lasse. Denn der Vermögensaufbau in den USA und anderen wichtigen Ländern wie beispielsweise Korea setze sich ungebrochen fort./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
156.55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
155.10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
13.05.26
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Mittag behauptet (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.05.26
|SLI-Handel aktuell: SLI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)