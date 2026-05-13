NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" belassen. Richemont bleibt ihr klarer Favorit in der europäischen Luxusbranche, wie Chiara Battistini am Donnerstag in ihrem ersten Fazit der auslaufenden Berichtssaison schrieb. Das zweite Quartal dürfte ein ähnliches Bild wie das erste zeigen. Das Umfeld sei weniger ungünstig als es die Kursentwicklung vermuten lasse. Denn der Vermögensaufbau in den USA und anderen wichtigen Ländern wie beispielsweise Korea setze sich ungebrochen fort./ag/mis;