NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer erhöhten Mittelfristprognose auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des Panzergetriebe-Herstellers habe die Markterwartung leicht überboten, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der vermeldete Abgang von Finanzchef Christian Schulz zum 30. September habe persönliche Gründe und könnte von einigen Anlegern als Rückschlag empfunden werden. Perry betonte, er habe durch und seit dem jüngsten Börsengang von Renk einen positiven Eindruck von Christian Schulz gehabt./la/ajx;