RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst George McWhirter lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Quartalszahlen vor allem den Auftragseingang und das operative Ergebnis des Panzergetriebeherstellers. Sowohl das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im ersten Jahresviertel als auch der redkordhohe Auftragseingang seien besser als erwartet ausgefallen./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.85 €
|
Abst. Kursziel*:
38.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.89%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
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