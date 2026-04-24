Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’160 -0.7%  SPI 18’581 -0.7%  Dow 49’310 -0.4%  DAX 24’077 -0.3%  Euro 0.9201 0.2%  EStoxx50 5’867 -0.5%  Gold 4’698 0.1%  Bitcoin 61’425 -0.2%  Dollar 0.7858 0.0%  Öl 106.4 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Adecco1213860
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
UBS-Aktie unbewegt: Fitch sieht regulatorische Unsicherheit
Novartis-Aktie gibt trotzdem ab: WHO-Prequalifizierung für Coartem Baby - positive CHMP-Stellungnahme zu Itvisma bei SMA
BACHEM-Aktie in Rot: Neues Werk in Bubendorf eröffnet
Holcim-Aktie dennoch höher: Umsatz und Gewinn rückläufig
Suche...
eToro entdecken

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

50.36
CHF
8.36
CHF
19.90 %
13:02:12
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.04.2026 11:48:14

RENK Buy

RENK
50.79 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renk nach dem Pre-Close-Call am 22. April von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet nun mit einem höheren Auftragseingang im ersten Quartal als bisher, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Das Auftaktviertel 2026 werde von dem Rüstungskonzern mit Blick auf die Auftragseingänge als Rekordquartal avisiert./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.75 € 		Abst. Kursziel*:
33.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.60%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:48 RENK Buy Deutsche Bank AG
23.04.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
21.04.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 RENK Kaufen DZ BANK
07.04.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

RENK 50.19 19.50% RENK