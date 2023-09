NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3170 Pence belassen. Relx und Wolters Kluwer seinen hochwertige Compounder, also Unternehmen, die über einen langen Zeitraum den Wert für die Aktionäre beständig vermehren, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auf die dynamischen, weitgehend auf Abonnements basierenden oder wiederkehrende Umsätze der beiden Medienkonzerne, die unter anderem angetrieben würden durch ein schnelleres Wachstum datengesteuerter Analysen und Tools, die für die Kunden die Effizienz steigerten und die Entscheidungsfindungen verbesserten. Beide seien Gewinner der Künstlichen Intelligenz (KI)./ck/mis;