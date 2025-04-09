Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

39.08
CHF
-6.05
CHF
-13.40 %
09.04.2025
BRXC
RELX Outperform

RELX
39.08 CHF -13.40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Relx von 4290 auf 4345 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Bei Relx sei die Perspektive aber unverändert, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Analyse./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
43.45 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
34.89 £ 		Abst. Kursziel*:
24.53%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
34.89 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
24.53%
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

