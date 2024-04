ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 3640 Pence belassen. Analyst Adam Berlin beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer Vereinbarung, die die Konzerntochter Elsevier mit einem Konsortium der deutschen Wissenschaftsorganisationen (DEAL) abgeschlossen hat. Es scheinen nun so, als ob die Teilnehmerliste unter den Institutionen groß genug geworden ist./tih/la;