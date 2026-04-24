RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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24.04.2026 13:13:58
RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Buy" belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe trotz der Auswirkungen des Nahostkonflikts einen soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
23.04.26
|Börse Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
22.04.26
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
21.04.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|13:13
|RELX Buy
|UBS AG
|10:10
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|RELX Overweight
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|13:13
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|UBS AG
|10:10
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|23.04.26
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|17.03.26
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|UBS AG
|10:10
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|23.04.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
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|24.10.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.06.24
|RELX Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
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|0.28%
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