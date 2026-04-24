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24.04.2026 13:13:58

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Buy" belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe trotz der Auswirkungen des Nahostkonflikts einen soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
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