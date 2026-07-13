Redcare Pharmacy 58.93 CHF 3.68% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch bei der Online-Apotheke wegen des geplanten Markteintritts der Drogeriekette Rossmann sei eine attraktive Einstiegschance für Investoren, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der sehr holprige Start von Rossmann-Konkurrent dm in diesem Feld zeige, wie schwer Aufbau und Skalierung einer Online-Apotheke seien./rob/niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.