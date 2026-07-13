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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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13.07.2026 12:27:56

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
58.93 CHF 3.68%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch bei der Online-Apotheke wegen des geplanten Markteintritts der Drogeriekette Rossmann sei eine attraktive Einstiegschance für Investoren, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der sehr holprige Start von Rossmann-Konkurrent dm in diesem Feld zeige, wie schwer Aufbau und Skalierung einer Online-Apotheke seien./rob/niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
102.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63.30 € 		Abst. Kursziel*:
61.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.50%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
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12:27 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
18.06.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
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