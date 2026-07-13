Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch bei der Online-Apotheke wegen des geplanten Markteintritts der Drogeriekette Rossmann sei eine attraktive Einstiegschance für Investoren, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der sehr holprige Start von Rossmann-Konkurrent dm in diesem Feld zeige, wie schwer Aufbau und Skalierung einer Online-Apotheke seien./rob/niw/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
102.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63.30 €
|
Abst. Kursziel*:
61.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.50%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der SDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
09.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
03.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
02.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|12:27
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|12:27
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|12:27
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|58.25
|2.92%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:03
|
Bernstein Research
Continental Market-Perform
|12:58
|
UBS AG
DHL Group Neutral
|12:41
|
UBS AG
Novartis Neutral
|12:40
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|12:37
|
UBS AG
GSK Neutral
|12:34
|
UBS AG
Sanofi Neutral
|12:33
|
UBS AG
Diageo Neutral