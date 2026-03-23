RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rational von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 615 auf 623 Euro angehoben. Der Profiküchen-Ausrüster habe sich in einem schwierigen Umfeld 2025 gut geschlagen, was die Stärke des Geschäftsmodells unterstreiche, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 sei zuversichtlich und die Kostendisziplin weiter hoch. Zudem seien die mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven gut./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Halten
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
622.00 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
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Kurs aktuell:
616.50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Reigber
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KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
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23.03.26
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|RATIONAL-Aktie in Grün: Aktionäre profitieren doppelt - steigende Ausschüttung trotz Kostenrisiken (Dow Jones)
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19.03.26
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19.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
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