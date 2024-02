ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Dollar belassen. Der Ausblick des Diagnostikspezialisten auf das neue Jahr habe enttäuscht, schrieb Analyst John Sourbeer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auftrieb erwarte der Konzern erst ab dem zweiten Halbjahr. Auch die Ziele für das erste Quartal lägen unter den Erwartungen am Markt./tav/ajx;