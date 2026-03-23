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PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

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23.03.2026 14:55:44

PVA TePla Buy

PVA TePla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 31 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Constantin Hesse rechnet für das Technologieunternehmen mit einem Wachstumsschub, wie der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Eine starke Nachfrage nach Messtechnik sollte sich positiv auf die Auftragseingänge mit langen Lieferzeiten auswirken. 2026 sei in diesem Prozess ein Übergangsjahr./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
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Constantin Hesse 		KGV*:
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