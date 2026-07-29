Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’486 -0.6%  SPI 20’310 -0.5%  Dow 51’980 -1.5%  DAX 25’460 0.0%  Euro 0.9341 0.1%  EStoxx50 6’249 -0.7%  Gold 4’038 0.2%  Bitcoin 52’271 -0.1%  Dollar 0.8202 0.1%  Öl 90.5 7.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Rheinmetall345850Logitech2575132Kuros32581411Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buffer-ETFs auf dem Prüfstand: So ist die Struktur wirklich aufgebaut
Ausblick: WACKER CHEMIE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Samsung stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: PUMA SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
ETF Sparplan

Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalsausblick 29.07.2026 18:46:00

Ausblick: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Erste Group Bank wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

Erste Group Bank
106.12 CHF 0.32%
Kaufen Verkaufen

Erste Group Bank wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,43 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Erste Group Bank nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 3,93 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,37 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,92 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,24 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 15,90 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 21,16 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Deutsche Bank-Aktie: Deutliches Ertragswachstum im zweiten Quartal
Deutsche Bank AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Buy
Givaudan-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?