NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel berücksichtigt nun aktualisierte Bewertungen für Educational-Technology-Unternehmen sowie die jüngsten Währungsbewegungen in seinem Bewertungsmodell, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb./ajx/he;