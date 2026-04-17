NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus anlässlich des Verkaufs von Delivery-Hero-Anteilen an Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Mit der Maßnahme setze der Tech-Investor die Vereinbarung mit der EU-Kommission um, seinen Anteil zugunsten der Übernahme von Just Eat Takeaway bis August zu reduzieren, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Beschluss folge auf jüngste Berichte, wonach Prosus auch mit dem zweitgrößten Delivery-Hero-Aktionär Aspex über den Verkauf eines weiteren 10-Prozent-Pakets spreche./tih/edh;