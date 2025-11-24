Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

51.31
CHF
-1.20
CHF
-2.29 %
13:41:24
BRXC
24.11.2025 11:26:10

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate der Internet-Beteiligungsgesellschaft hätten insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Giles Thorne am Montagin seiner ersten Reaktion. Zu der viel diskutierten Absicht, die Beteiligung an Delivery Hero zu veräußern, gebe es vorerst noch nichts Neues./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
65.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.74 € 		Abst. Kursziel*:
19.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55.13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.81%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

