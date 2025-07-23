Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Prosus Buy

Prosus
48.60 CHF 4.84%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme von Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Über einen zwölfmonatigen Zeitraum werde die niederländische Internetholding Prosus nun aus Wettbewerbsgründen ihren Anteil an dem deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero signifikant senken, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Als Käufer für die Anteile an Delivery Hero kämen möglicherweise strategische Investoren infrage. Delivery Hero verfüge in seinem Portfolio über äußerst wertvolle Vermögenswerte, die vom Markt übersehen würden./la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: 71.00 €
71.00 €
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
50.70 € 		Abst. Kursziel*:
40.04%
Rating update: Buy
Buy 		Kurs aktuell:
53.11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.68%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

