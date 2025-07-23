|Kurse + Charts + Realtime
Prosus Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme von Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Über einen zwölfmonatigen Zeitraum werde die niederländische Internetholding Prosus nun aus Wettbewerbsgründen ihren Anteil an dem deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero signifikant senken, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Als Käufer für die Anteile an Delivery Hero kämen möglicherweise strategische Investoren infrage. Delivery Hero verfüge in seinem Portfolio über äußerst wertvolle Vermögenswerte, die vom Markt übersehen würden./la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.70 €
|
Abst. Kursziel*:
40.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.68%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
|
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
|
12.08.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Prosus darf Just Eat übernehmen - Senkt dafür Anteil an Delivery Hero (AWP)
|
11.08.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Prosus N.V.
|11:34
|Prosus Buy
|UBS AG
|21.07.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|48.60
|4.84%
