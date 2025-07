NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das zweite Quartal sei wie erwartet von Einmaleffekten beeinflusst worden, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf Abschreibungs-, Umstrukturierungs- und Zolleffekte. Die teilweise erneuerten Zielsetzungen für das laufende Jahr lägen im Rahmen des Analystenkonsens./rob/tih/men;