ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG nach Auslieferungszahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Stuttgarter hätten schon im Vorfeld gewarnt, dass das erste Quartal das schwächste des Jahres sein dürfte, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ob das aber so eintrete, hänge nun von den Importzöllen der USA ab, von denen Porsche unter den deutschen Herstellern am stärksten betroffen sei./bek/gl;