FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Investorenveranstaltung infolge der Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Seine Zuversicht sei gestärkt worden, dass 2025 in der Tat den Boden der Geschäftsentwicklung des Sportwagenbauers markieren werden, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ck;