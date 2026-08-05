CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurden Pernod Ricard-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 103.05 EUR. Bei einem Pernod Ricard-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.704 Pernod Ricard-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 655.60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67.56 EUR belief. Mit einer Performance von -34.44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch