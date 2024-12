NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 190 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Analyse von 20 Geschäftspartnern des Softwarekonzerns belege eine positive Geschäftsdynamik, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Erwartungen an das zweite Geschäftsquartal seien hoch nach einem optimistischen Analystentag im September und angesichts der langfristigen Ziele, die eine Geschäftsbeschleunigung über etliche Jahre hinweg beinhalteten. Damit die Aktie weiter laufe, müsse die Auftragsdynamik anhalten und besser in eine gute Umsatzentwicklung umgemünzt werden./gl/ag;