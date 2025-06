NYSE-Handel: S&P 500 zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Am Montag legte der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.52 Prozent auf 6’204.95 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 47.534 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.386 Prozent auf 6’196.90 Punkte an der Kurstafel, nach 6’173.07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’215.08 Punkte, das Tagestief hingegen 6’174.97 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, stand der S&P 500 noch bei 5’911.69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, stand der S&P 500 bei 5’580.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’460.48 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 5.73 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’215.08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Punkten.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 11.08 Prozent auf 20.45 USD), Juniper Networks (+ 8.45 Prozent auf 39.93 USD), Palantir (+ 4.27 Prozent auf 136.32 USD), Oracle (+ 3.99 Prozent auf 218.63 USD) und The Mosaic (+ 3.28 Prozent auf 36.48 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Fortive (-27.19 Prozent auf 52.13 USD), Leggett Platt (-3.57 Prozent auf 8.92 USD), Albemarle (-3.51 Prozent auf 62.67 USD), Enphase Energy (-3.01 Prozent auf 39.65 USD) und Lamb Weston (-2.90 Prozent auf 51.85 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 48’755’894 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.278 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch