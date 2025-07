FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Traton von 35 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Nachfrage im laufenden Jahr sei in Nordamerika und auch in Europa schwächer als erwartet, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das fu?hre insbesondere bei den Marken Scania und International zu niedrigeren Volumina./rob/bek/gl;