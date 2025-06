NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags stärker

Am Montag steht der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.17 Prozent im Plus bei 6’183.52 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 47.534 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.386 Prozent höher bei 6’196.90 Punkten in den Handel, nach 6’173.07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’174.97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’195.34 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, wurde der S&P 500 mit 5’911.69 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’580.94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, notierte der S&P 500 bei 5’460.48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5.37 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’195.34 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 12.11 Prozent auf 20.64 USD), Juniper Networks (+ 8.34 Prozent auf 39.89 USD), Palantir (+ 4.96 Prozent auf 137.23 USD), Oracle (+ 4.52 Prozent auf 219.74 USD) und Super Micro Computer (+ 3.15 Prozent auf 49.08 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Fortive (-28.10 Prozent auf 51.48 USD), Leggett Platt (-4.11 Prozent auf 8.87 USD), NextEra Energy (-3.12 Prozent auf 68.68 USD), Host Hotels Resorts (-2.79 Prozent auf 15.32 USD) und Lamb Weston (-2.77 Prozent auf 51.92 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16’451’061 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.278 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

2025 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch