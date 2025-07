Kursrücksetzer bei Siemens Energy: 100-Euro-Marke weiter ausser Reichweite

• Siemens Energy-Aktie schreckt weiter vor runder Marke zurück• Dritter Tag in Folge mit Verlusten• Analyst wird zuversichtlicher

Am Donnerstag steht die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel unter Druck und verliert zeitweise 1,68 Prozent auf 90,08 Euro. Damit setzt sich der negative Stimmungsumschwung bei dem Anteilsschein weiter fort.

Erst am Dienstag war die Aktie im Handelsverlauf auf ein neues Rekordhoch knapp unter der psychologisch wichtigen, runden 100-Euro-Marke gestiegen, bevor es wieder abwärts ging. Letztlich beendete das Papier von Siemens Energy den Dienstagshandel mit Verlusten und auch zur Wochenmitte ging es abwärts. Damit bahnt sich heute der dritte Verlusttag in Folge an.

Energiewende und KI-Boom als langfristige Wachstumstreiber

Der langfristige Aufwärtstrend bei Siemens Energy wird jedoch von strukturellen Wachstumstreibern gestützt. Das Unternehmen profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Energieinfrastruktur, die durch den globalen KI-Boom und die Dekarbonisierungsbemühungen weltweit angetrieben wird. Nach den Problemen bei der Windkrafttochter Gamesa hat sich der Konzern strategisch neu positioniert und fokussiert sich verstärkt auf profitable Geschäftsbereiche.

Diese Neuausrichtung wird von Analysten positiv bewertet: Experten sehen trotz der aktuellen Volatilität weiterhin solide Wachstumsperspektiven durch die voranschreitende Energiewende und Digitalisierung . So hob erst am Dienstag Analyst Akash Gupta von JPMorgan seine Schätzungen für das Vorsteuerergebnis vor Sondereffekten der Geschäftsjahre 2024/25 und 2025/26 trotz des zunehmenden Gegenwinds durch negative Währungseffekte leicht an. Er geht davon aus, dass der Konzern seinen Ausblick bei Vorlage der Quartalszahlen am 6. August aktualisieren dürfte. Vom Kapitalmarkttag im November erwartet er zudem eine Überarbeitung der mittelfristigen Ziele. Das Kursziel für die Siemens Energy-Aktie hob der Experte von 58 Euro auf 78 Euro an.

Redaktion finanzen.ch