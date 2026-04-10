Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte die übliche Saisonalität gezeigt haben, wobei der Projektauftragseingang im Vergleich zum Vorjahr gesunken sein dürfte, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Ende April erwartete Zahlenvorlage des Windkraftkonzerns. Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse und die Ölpreise sieht der Analyst weiter Unterstützung für den Ausbau von Erneuerbarer Energie mit Fokus auf Energiesicherheit. Windkraft an Land und Nordex würden hierbei eine Rolle spielen./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.44 €
|
Abst. Kursziel*:
27.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.21%
|
Analyst Name::
John Kim
|
KGV*:
-
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