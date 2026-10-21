Nokia 7.23 CHF -6.27% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe stark abgeschnitten und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem sei der Ausblick für das Netzwerk-Wachstum im kommenden Jahr eine positive Überraschung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:19 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.