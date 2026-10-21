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22.10.2026 13:26:46
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe stark abgeschnitten und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem sei der Ausblick für das Netzwerk-Wachstum im kommenden Jahr eine positive Überraschung./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7.84 €
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Abst. Kursziel*:
129.53%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
7.69 €
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Abst. Kursziel aktuell:
134.01%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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